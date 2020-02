Cyklister får 100 millioner kroner til parkering: - Det redder ikke menneskeliv

For at skabe mere sikkerhed for cyklister er det ifølge Hans Jørgen Larsen ikke tilstrækkeligt at få bilerne til at sænke hastigheden med hjælp fra kampagner. Der skal en cykelsti til.

Selvom Hans Jørgen Larsen er glad for at cykle, vælger han at køre i bil, når han skal på arbejde, eller når der skal handles ind i det nærmeste supermarked syv kilometer fra hjemmet i Værum syd for Randers.

Ifølge ham er det nemlig alt for farligt at cykle langs Hammelvej, der strækker sig fra Værum til Randers.

Læs også Nu kan supercykelstier blive en realitet i hele Østjylland

Her må cyklisterne holde sig i rabatten i et spor på 15-20 centimeter side om side med lastbiler i fuld fart.

- Det er ingen hemmelighed, at der ikke er ret mange, der cykler her lige nu, fordi det er så farligt, som det er. Det er voldsomt ubehageligt at cykle her, siger Hans Jørgen Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hammelvej krydser Værum og Haslund på vej mod Randers.

Frygter det værste

Sammen med en gruppe af byens borgere har han derfor siden 2008 kæmpet for at få en cykelsti på Hammelvej, for at byens beboere kan cykle sikkert frem og tilbage.

- Vores værste frygt er, at der er nogen, der bliver slået ihjel. Jeg får det helt dårligt ved at tale om det. Vi håber ikke, at der er nogen, der skal komme alvorligt til skade, før vi får en cykelsti, siger han.

Og fortsætter:

- Inden for det sidste halve år er der sket tre uheld, hvor biler er braget sammen. Havde der været en cykel i nærheden, havde det helt sikkert haft nogle andre konsekvenser.

50 millioner kroner til cyklisme

I den seneste finanslov er der blevet afsat 50 millioner kroner i en cykelpulje, hvortil kommunerne selv skal betale samme andel, så der i alt er 100 millioner til rådighed til cykelprojekterne.

Cykelpuljen har til formål at fremme cyklisme landet over og skal primært være med til at forbedre cykelparkeringsfaciliterer ved stationer og styrke forbindelsen mellem kollektiv trafik og cykling.

Vi andre, der bor herude, kan ikke komme ind til den kollektive trafik. Hans Jørgen Larsen, Værum

Og den prioritering undrer Hans Jørgen Larsen sig over.

- En cykelparkeringsplads redder ikke menneskeliv. Jeg synes, man skal prioritere sikkerhed frem for "nice-to-have" cykelparkeringspladser.

Flere steder på Hammelvejen er der huller, hvor cyklerne kører. Foto: Privat - Hans Jørgen Larsen

Han kan dog godt se idéen med cykelparkeringspladser inde i Randers centrum, men mener ikke, at de vil komme borgerne uden for Randers til gavn.

- Vi andre, der bor herude, kan ikke komme ind til den kollektive trafik, siger Hans Jørgen Larsen.

P​​​​uljens kriterier til projekterne: At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkerings- forholdene

At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering

At projektet fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold

At flest muligt får gavn af projektet

At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling

At projektet koordineres med relevante aktører

At de relevante kommuner indtænker projektet i en sammenhængende cykelplan for kommunen, som indgår i ansøgningen. Kilde: Transport- og Boligministeriet

Og Hans Jørgen Larsens synspunkt bliver bakket op af Jens Peter Hansen (V), der er medlem af byrådet i Randers og lokalformand i Cyklistforbundet Randers. Han mener, at der bør sættes flere penge af til cykelstiprojekter som i Værum i stedet for at fokusere på de større byer.

- Det er uden for de store byer, at cykelandelen falder og falder. Vi bliver nødt til at blive ved med at presse på - både på Christiansborg og kommunalt, siger Jens Peter Hansen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Og supplerer:

- Jeg forstår godt, at de ikke tør cykle på den vej. På den lange bane er det en virkelig god investering at få cykelstien. Værum er den landsby, der ligger tættest på Randers, og som ikke har en cykelsti.

Han fortæller samtidig, at der bør være en cykelsti i en radius på 15 kilometer fra centrum af Randers, da borgere, der bor længere væk, dermed kan komme hurtigere frem.

Børnene bliver kørt

Ud over mere sikkerhed vil en cykelsti, ifølge Hans Jørgen Larsen, også betyde, at flere vil cykle på arbejde, til indkøb, og at børn og unge selv kan køre til og fra fritidsaktiviteter - blandt andet til det nærmeste idrætscenter i nabobyen Haslund.

- De unge mennesker kan ikke cykle dertil. Vi er nødt til at køre dem.

Det er ikke en diskussion mellem land og by. Thomas Jensen, transportordfører, Socialdemokratiet

Han har tidligere selv cyklet i al slags vejr til sit arbejde hos Vestas i Randers, men i dag er cyklen skiftet ud med bilen.

- Vi oplever meget stærk trafik og høje hastigheder, og man kan nemt blive overset. Hvis det blæser fra siden kan man risikere at ende i grøften. Det er ikke bestemt ikke rart at cykle her.

Han er samtidig sikker på, at en cykelsti vil gøre Værum mere attraktiv som by.

- Det ville være fantastisk, hvis vi kunne sige: ”kom til Værum, her kan du cykle til Randers”. Det ville give rigtig meget for byen.

Fortsætter kampen

Derfor håber Hans Jørgen Larsen, at der snart bliver afsat midler til cykelprojektet i Værum.

- Vi vil gøre vores for hjælpe, men cykelstien kan vi ikke selv lave. Vi er nødt til at få hjælp fra kommunen og staten. Det vil ikke blive taget godt imod, hvis vi selv begynder at grave.

Hans Jørgen Larsen skal dog ikke regne med penge fra Christiansborg i den nærmeste fremtid, lyder det fra en lokal folketingspolitiker.

Transportordfører Thomas Jensen fra Socialdemokratiet mener, at Randers kommune burde støtte projektet, hvis de mener, at det er vigtigt.

- Det er ikke en diskussion mellem land og by. Med dette års cykelpuljen tager vi fat på at løse det problem, som der opstår, når mange skifter fra cykel til kollektiv transport, nemlig at få cyklerne parkeret ordentligt, så de ikke står i vejen og er til gene for andre, siger Thomas Jensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener dog ikke, at det skal afholde kommunen fra selv at investere i cykelstien:

- Det udelukker ikke, at kommunerne investerer i nogle cykelstier. Det står byrådspolitikerne frit for i den kommunale prioritering.