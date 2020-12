Corona-ramt juleforestilling vender tilbage

- Heldigvis har ingen af de medvirkende været ret syge. De har haft fra næsten ingen symptomer til noget, der minder om en hård influenza. Nu har de alle meldt sig klar, og de glæder sig virkelig til at komme i gang igen. Det gør vi alle. Og så må jeg bare sige tak for den store opbakning og forståelse, der har været for den her ærgerlige situation. Det har været rørende at opleve, siger teaterdirektør Peter Westphael i en pressemeddelelse.