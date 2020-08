Betonarbejdere blev overrasket af fregnede Louise fra Karise

Beton blev erstattet af boombox, da medarbejderne på Fårup Beton tirsdag formiddag fik sig en overraskelse.

Bevæbnet med tre trækvogne dukkede musikere og solister fra Randers Teater op på fabrikken og gav en pop-up koncert.

Dagens optræden var den første i en lille turné, hvor Randers Teater vil skabe god stemning som en lille erstatning for, at Randers Festuge er aflyst på grund af COVID-19.

Musikerne fra Randers Teater vil i løbet af denne uge besøge flere virksomheder og plejecentre, ligesom turen også går gennem middelalderbyen i Randers City og Randers Street Food.

For at undgå at publikum stimler sammen til koncerterner, bliver det ikke annonceret, hvor og hvornår koncerterne popper op.