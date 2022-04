Aggressiv bilist kørte rundt i skolegård blandt elever

Episoden udspillede sig omkring klokken 13. Til sidst kørte bilisten og hans passager videre ad en sti, ud på vejen og væk.

- Vi er lidt rystede. Det er ubehageligt, det, de råber tilbage til læreren, og de kører hurtigt, siger skoleleder Mette Gudum.



Ifølge hende cyklede der nogle børn fra SFO'en rundt, og det var ikke hendes opfattelse, at bilisten kiggede, hvor han kørte.

- Jeg er så taknemlig for, at det ikke gik ud over nogen børn, siger skolelederen.



Hændelsen har fået skolen til at overveje, hvad man kan gøre for, at det ikke sker igen.



Fik nummerpladen

Flere, der overværerede optrinnet fik noteret bilistens nummerplade, og den er blevet videregivet til politiet. Derudover er der også både et signalement og overvågning fra skolen.