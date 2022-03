32-årig sigtet: Stjal 48 iPads

Ifølge Randers Amtsavis var det ved et indbrud i Skolernes Udviklingscenter på Slyngborggade, at de 48 iPads og nogle elektronik- og kontorartikler blev stjålet.

Politiet ved ikke, hvor de resterende genstande befinder sig.

Den 32-årige mand blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.

Østjyllands Politi oplyser over for TV2 ØSTJYLLAND, at manden i forvejen er kendt af politiet.