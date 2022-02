Vindstød af stormstyrke på vej mod Østjylland

Den forventes at ramme alle de østjyske kommuner på nær Randers.



Ifølge DMI vil Nora ankomme til landet fredag, og fra fredag aften og til lørdag morgen vil stormen have vindstød af orkanstyrke i den sydlige del af Danmark.

Kan medføre lukkede broer

Vindstød af stormstyrke kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

- Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik, skriver DMI.