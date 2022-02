Marie danser under fuldmånen: - Det er et ultimativt fristed

For Marie Kaae Neumann er det netop grunden til, at hun er dukket op den kolde februaraften til trods for regn og slud.

- Vejret spiller ingen rolle. Det er bare fedt og giver mig megagod energi, siger hun.

En spirituel oplevelse

Fuldmånen gemmer sig bag skyerne. Men når den lejlighedsvis titter frem og lyser ned over gruppen, bliver aftenen endnu mere særlig for de fremmødte, lyder det fra Rikke Mosberg.

- Nogen har en spirituel oplevelse af fuldmånen. Det der med at man kan give slip på noget.

- For mig handler det om at få en anledning til at få folk ud at danse. Og det er smukt. Vi har vandet, og når månen kommer frem, så er der bare noget helt magisk i at få en anden oplevelse af naturen og af at bevæge sig i den, siger hun.