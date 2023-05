Utryghed ved vejarbejde: - Både nogle som dytter og giver fingeren

For kort afstand til den forankørende, for lidt agtpågivenhed og alt for høje hastigheder.

Assistancechef i Falck Henrik Rytter melder sig i koret af folk, som er bekymrede over trafikkulturen ved vejarbejder på motorvejen.

Han er med til at sende Falck-folk ud med en såkaldt afmærkningsvogn, som skal beskytte de folk, som skal gå der, når der sker uheld og andet på vejene.

- Trafikintensiteten er blevet så voldsom, at det nogle gange bare går for stærkt i den iver for at komme frem. Det går ud over dem, der arbejder der. Det er både ved akut trafikfarlige situationer og senest som vi også har set ved planlagte vejarbejder, siger han.

Bekymret

I løbet af ugen har TV2 Østjylland fortalt, hvordan politiet har blitzet masser af bilister ved vejarbejdet på E45 omkring Aarhus. Mandag blev 132 bilister fanget i fartkontrollen, tirsdag faldt tallet til 22, men onsdag var tallet oppe på 40.

- Det er simpelthen alt, alt for højt et tal, og det er meget bekymrende, at så mange vælger fuldstændigt at ignorere hastighedsbegrænsningerne. Det er voldsomt utrygt for de folk, der skal gå og arbejde på strækningen, og der er en grund til, at den tilladte hastighed er sat så meget ned på stedet, sagde politikommissær Amrik Chadha, der er leder af Færdselssektionen hos Østjyllands Politi tidligere på ugen til TV2 Østjylland.