Tilbagekaldte juleænder: Brugsen kommer til undsætning

Sent fredag kom det frem, at et parti økologiske juleænder, der er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og Irma, kan have en afvigende lugt og derfor ikke bør serveres til julemiddagen.

Derfor kan mange danskere finde sig i en kattepine her meget tæt på den store aften, men flere steder kommer brugsen til undsætning og holder åbent for at hjælpe med mulige alternativer.

Blandt andet hos Superbrugsen Kridthøj i Højbjerg, hvor man lørdag formiddag står klar med assistance, hvis kunderne har fået fingre i en af ænderne med afvigende lugt.

- Vi fik alarm i aftes, så reagerer vi, så hurtigt vi kan. Vi vil gerne sørge for, kunderne får den bedste jul og gerne give mulighed for, at de kan komme ned og finde et alternativ, fortæller brugsuddeleren Jacob Tolstrup.

Derfor blev hans juleferie afbrudt og den ellers lukkede brugs åbnet.

- Vi har andre ferske ænder, som vi kan se på. Alternativt kan det eksempelvis være confiteret and, siger brugsuddeleren, som henviser til Fødevarestyrelsen med hensyn til de ænder, som blev kaldt tilbage fredag.

Også hos blandt andre Superbrugsen i Skanderborg og i Solbjerg kan kunder få assistance til at finde et alternativ, oplyser de på Facebook.