Sygeplejersker efter møde: Løsning må findes andet sted

Et møde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Regioner onsdag morgen har ikke givet en løsning på konflikten.

- Det var tydeligt på mødet, at regionerne og vi synes, at det ser rigtig vanskeligt ud med udsigten til en forhandlet løsning på konflikten, siger Grete Christensen, formand fra DSR, efter mødet.

Der kom ifølge formanden ikke nye indrømmelser på bordet fra modparten under mødet.

- Jeg tror, at både regionerne og vi nu går tilbage og tænker lidt over, hvad vi hørte her. Ellers må man jo kigge andre veje for hjælp til at finde en løsning, siger Grete Christensen.