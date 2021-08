Ny plan: Region Midtjylland forbereder sig på den næste pandemi

Skal kunne anvende i praksis

Lars Østergaard er altså overordnet set positiv over for, at man laver en ny, skærpet pandemiplan, men mener også, at der fortsat skal arbejdes på, at der kommer nogle helt konkrete retningslinjer, der kan bruges i forskellige scenarier.

- En plan er god at have på et overordnet niveau, men den skal også være anvendelig på et helt lavpraktisk niveau. Det handler om at gøre den meget operationel, så alle ved, hvordan de skal gøre hvornår, siger han.

Pandemiplanen kan læses i sin helhed her.