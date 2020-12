Sundhedsordfører: Ingen nye restriktioner nytårsaften

Det har Folketingets sundhedsordførere fået at vide på et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og myndighederne tirsdag, fortæller SF’s sundhedsordfører Kirstin Normann Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.



- Der kommer ingen yderligere restriktioner nytårsaften, men sundhedsmyndighederne kommer til at lægge endnu mere vægt på, at man holder nytår stille og for sig selv og sine nærmeste, fortæller sundhedsordføreren.

Kristin Normann Andersen og de andre ordførere har tirsdag over middag fået en gennemgang af de seneste tal for smittespredningen af coronavirus i Danmark.

Her blev det også drøftet, hvorvidt den delvise nedlukning af Danmark, som indtil videre løber til 3. januar, skal forlænges.

- Vi har ikke konkluderet noget, da det er beregningerne, er mere besværlige hen over julen, derfor mødes vi igen klokken 16.00, fortæller hun.

Hun fortæller, at det forventes, at de restriktioner, der løber frem til den 3. januar forlænges.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vi har grundlag for at løfte restriktionerne lige nu, siger hun.

Ifølge Kirstin Normann Andersen vil der blive afholdt et pressemøde senere i dag. Pressemødet kommer til at handle om nytårsaften og restriktionerne efter 3. januar.

Opdateres...