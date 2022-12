Styrelse advarer: Brug ikke legetøj som chokoladeform

Kreativiteten i køkkenet fejler altså ikke noget. Men man skal passe på, advarer Henrik Nielsen.

- Jeg tror altid, man har været kreativ. Men der er en tendens til at udstille det noget mere på sociale medier og udveksle erfaringer, siger han.

Hormonforstyrrende

Men kan det virkelig være så slemt at bruge legetøj som støbeform? På den korte bane, nej, men man skal alligevel være forsigtig og lade være med at bruge ikke-godkendte remedier.

- Vi er ikke så nervøse for akut forgiftning. Der skal som regel temmelig meget til. Men det kan for eksempel virke hormonforstyrrende. Drenge har en fertilitet, som er under pres, og piger kommer tidligere i puberteten. Der er mange tegn på, at vi skal passe på hormonforstyrrende stoffer. Det er ikke meningen, at man skal bruge uegnede materialer til madlavning, slår Henrik Nielsen fast.

Han tror ikke, at folk er ligeglade med anbefalingerne.

- Men måske mangler der lidt viden om, hvor risikoen ligger. Der kan være en nonchalant holdning til, at hvis det kun er den ene gang, så sker der nok ikke noget, siger han.

Har ens barn en enkelt gang eller to har været udsat for at spise chokolade støbt fra en ikke-godkendt form, så behøver man ikke være specielt bekymret - men man skal naturligvis sørge for, at det ikke er en ting, børnene - og en selv - bliver eksponeret for jævnligt.