Risiko for mug: Chilimayo fjernes fra hylderne

Der er fundet spor af mug i to typer af chilimayo, som er blevet solgt over hele landet.

De omtalte chilimayoer er 'Salling Princip Chili Mayo' og 'Premieur Chili Mayo' og er onsdag blevet tilbagekaldt.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelse.

- Virksomheden har konstateret, at der er risiko for mug i produktet. Mugdannelse gør, at produktet er uegnet som fødevare, skriver Fødevarestyrelsen.

De to typer af chilimayo er blevet solgt i Bilka-, Føtex- og Netto-butikker over hele landet. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man kasserer produktet eller leverer det tilbage til den butik, hvor mayoen er købt.