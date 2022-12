Styrelse advarer: Blæst udgør risiko når raketter affyres

Blæst og regn

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) skal danskerne forvente både regn og blæst i løbet af den 31. december.

Når vintervejret er mildt, som det er lige nu, er det nemlig ofte blæsende og regnfuldt. Og de kommende dage bliver ingen undtagelse, lød det fredag morgen i en prognose.

Lørdag starter formentlig med blæst i flere dele af landet. Senere melder regnen sig også.

Skal nytåret for eksempel skydes ind i København, spår udsigten lige nu regn i timerne mellem klokken 22 og 04. Det samme gælder i Aarhus.

- Der kommer regn ind over Danmark fra sydvest, så når man skal ud for at fyre raketter af, regner det over det meste af landet. Måske holder det tørt mod nordvest, sagde vagthavende meteorolog hos DMI Jesper Eriksen.

- Til at starte med vil der være en god frisk vind fra sydvest, men den aftager i dagens løb langt de fleste steder, sagde han.