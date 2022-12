Store kæder beder kunder om at opføre sig ordentligt

HK Handel og Salling Group står bag kampagne, der skal minde kunderne om at holde den gode tone i butikkerne.

Butiksansatte oplever i stigende grad at blive tilsvinet af vrede kunder.

Det er meldingen fra fagforeningen HK Handel, der sammen med detailkæden Salling Group lancerer en kampagne, som skal forbedre tonen over for de ansatte.

- Vores medlemmer oplever, at tonen fra kunderne er blevet mere hård og endnu mere aggressiv her op til jul, siger formand for HK Handel Mette Høgh.

- Jeg er helt sikker på, at det har noget at gøre med, at mange danskere er presset af inflationen. Men det er helt uacceptabelt, den måde der bliver talt på til medarbejderne, siger Mette Høgh.

Kaldt for 'luder'

Det er ikke et nyt fænomen, at butiksansatte oplever verbale udfald fra kunder.

En undersøgelse foretaget af HK Handel tidligere på året viser, at otte ud af ti butiksansatte har oplevet at blive talt grimt til inden for det seneste år.

14 procent har sågar oplevet at blive truet med vold.

De verbale overfusninger er ifølge HK Handel-formanden tiltaget i takt med, at mange danskere kæmper med inflationen, der gør varerne dyrere.