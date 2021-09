Snart kan du blive vaccineret, når du handler i Bilka og Føtex

To liter mælk, løg, hakket oksekød og når ja, så lige et vaccinestik. Inden længe er den indkøbsseddel ikke helt urealistisk. Virksomheder og organisationer landet over deltager nemlig i vaccinationsindsatsen i de kommende uger, og her stiller Bilka og Føtex altså op.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne sikre, at tilbuddet om vaccination er så tilgængeligt som muligt, så der for eksempel er mulighed for at få et stik, samtidig at man ordner sine indkøb eller andre daglige opgaver, siger Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Samtidig har detailhandlen rigtig mange unge medarbejdere, og her kan branchen være med til give unge den information, de har brug for, til at træffe deres valg om vaccination. Det kan blandt andet være informationen om, at man ikke længere skal bestille tid for at få sin vaccination.