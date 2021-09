Skyer afløses senere på ugen af sol og sommerlig varme

I de kommende dage trækker skyer ind over Danmark fra vest, og der kan komme lidt regn hist og her.

Men senere på ugen vender det mere sommerlige vejr tilbage. Her vil der være gode chancer for sol, og lokalt kan temperaturen nå op på 25 grader.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Zhang tidligt mandag morgen.

- Man kan egentlig dele den kommende uge i to, for hvis vi kigger på mandag, tirsdag og onsdag, så ser det ud som om, at vejret kan drille med nogle skyer i løbet af dagen. Der vil dog også komme lidt eller nogen sol ind i mellem, siger hun.