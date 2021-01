Smitten banker på hos østjyske hjemløse: - De skal vaccineres nu

Som del af gruppe fem opfordres de hjemløse til at henvende sig til egen læge for at blive vaccineret, men det kan blive en udfordring.

- Vi har svært ved at se, at den ordning ville kunne hjælpe udsatte grupper. Det er de færreste hjemløse, der er gode til at bruge sundhedssystemet. Derfor – og for at undgå mere smitte i samfundet – opfordrer vi til at skabe bedre muligheder, så de hjemløse kan blive vaccineret hurtigst muligt, siger Thomas Røddik, kommunikationschef for Blå Kors, til TV2 ØSTJYLLAND.