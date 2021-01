Alle elever skal gennemføre udskældte test: - Det er en forkert prioritering

- Vi ved, at de måler for skævt og upræcist, og politikerne har også allerede besluttet, at de nationale test skal laves om. Det venter vi stadig på, siger Thomas Medom.

- Jeg troede, at coronakrisen betød, at man ville sætte de nationale test på pause og fokusere på læring og trivsel i stedet.

Elever har fagligt og socialt efterslæb

Folkeskoleeleverne er denne gang sendt hjem med online-undervisning frem til den 7. februar indtil videre.

Og ifølge rådmanden kan man ikke forvente, at eleverne får tilstrækkeligt ud af deres online-undervisning.

- Når eleverne får lov til at komme tilbage vil de have et fagligt og socialt efterslæb. Jeg synes, at man bør bruge tiden på at indhente det. Derfor synes jeg, at det er en ærgerlig prioritering at fokusere på de nationale test nu, siger Thomas Medom.