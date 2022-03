Skoler mangler tolkebistand og ekstra hænder til ukrainske børn

Ifølge Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er det svært at forberede sig på opgaven.

- Vi ved ikke, hvor mange børn der kommer, i hvilke aldersgrupper, og hvor de bosætter sig. Så lige nu har vi flere spørgsmål end svar.

Han ser ligesom Gordon Ørskov Madsen behov for at ansætte mere personale og for at få tolkebistand.

Claus Hjortdal peger på, at kommunerne har mulighed for at oprette modtageklasser eller lave en ordning, hvor de ukrainske elever sluses direkte ind i undervisningen med støtte.

Men de steder, hvor man ikke laver modtagerklasser, bør man sørge for, at der ikke kommer alt for mange elever. Derfor kan det blive nødvendigt at tilsidesætte det frie skolevalg, siger han.

Kan være i Danmark i 90 dage

I 2016 ændrede den daværende regering loven, så kommunerne fik større frihed til selv at bestemme, om flygtninge skal i en modtageklasse.

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2019 viser, at 56 procent af de danske kommuner indskriver nyankomne elever direkte i almenklasser.