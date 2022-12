Simple tricks: Sådan finder du mandlen juleaften

Kampen om den eftertragtede mandel i risalamanden er en uundgåelig tradition ved de fleste juleborde.

Og mens det ofte er fortællingen om den heldige, der løber med mandelgaven, kan det nu blive den kloge. Tre små ting kan nemlig forbedre dine chancer, fortæller Jakob Sherson, der er professor i fysik og forsker i hybrid intelligens.

- Hvis vi kigger i psykologien, så ved vi, at når vi rører rundt, så er vi som vært ikke interesseret i, at den skal være nem at finde. Det vil sige, hvis der bare er antydningen af et stort mandelstykke, så vil vi blive ved med at røre, siger forskeren.

Og netop derfor er der også områder i skålen, der er bedre at skovle fra end andre.

- Statistisk set er den sandsynligvis ikke i det øverste lag, og det kan vi bruge til at lave strategier, der kan maksimere sandsynligheden for, at vi får mandlen, siger Jakob Sherson.