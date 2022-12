Dit juletræ vrimler med ubudne gæster

For ifølge Emil Sanderhoff er de ubudne gæster helt harmløse og plejer ikke at være til nogen gene.

- Det kan være, at de flyver op i risengrøden eller risalamanden, men i princippet gør de ikke spor, forsikrer han.



Emil Sanderhoff fortæller også, at dyrene får et varmechok, når de kommer indenfor, hvilket resulterer i, at de tror, at det er sommer, og så begynder de at parre sig.