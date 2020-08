Statsminister vil give ret til tidlig pension efter 42 års arbejde

- Tiden på pension skal være gode år.

Sådan lyder tirsdag fra statsminister Mette Frederiksen (S) i forbindelse med, at Socialdemokratiet præsenterer sit udspil til ret til tidlig pension.

Regeringens udspil om en ret til tidlig pension gælder for personer med mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når de er 61 år. 38.000 personer bliver omfattet i 2022, lyder forventningen.

Det fremgår af S-regeringens længe ventede udspil, som er præsenteret tirsdag.

Livet som pensionist skal være god

En ret til tidlig pension var Socialdemokratiets helt centrale valgløfte i forbindelse med sidste års folketingsvalg.

- Der er hver dag danskere, der må gå på arbejde med ondt i knæet, i ryggen eller i skuldrene. Vi vil indføre en ordning for jer, der i lang tid har betalt skat og knoklet i de allerhårdeste job, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- I skal have mulighed for at stoppe, inden I er slidt helt ned. Pensionstilværelsen skal være god. Det skal være nogle gode år med tid til at dyrke sin interesser og sin familie, siger hun.

Må tjene op til 24.000 kroner

Regeringens udspil for nedslidte giver 13.550 kroner om måneden før skat. Beløbet nedsættes, hvis man har en pensionsformue på over to millioner kroner.

Beløbet kan suppleres med udbetalinger fra egen pensionsopsparing, uden at pensionsydelsen sættes ned. Man får desuden mulighed for at arbejde og tjene op til 24.000 kroner om året før skat, uden at beløbet sættes ned.

Ifølge regeringens udspil er der tale om en model, som "udelukkende er baseret på objektive kriterier". Man skal ikke visiteres eller vurderes for at komme med på ordningen.

En anciennitetstrappe er afgørende for retten til tidlig pension. Den betyder, at personer med 42 års anciennitet kan gå et år tidligere på pension. Personer med 43 års anciennitet kan gå to år tidligere på pension. 44 års anciennitet betyder, at man kan gå tre år tidligere på pension.

Optjeningsperioden opgøres, fra man er 61 år. Det betyder, at en person skal have været på arbejdsmarkedet i en alder af 17, 18 eller 19 år for at få ret til tidlig pension.

Skal ikke regne med automatisk støtte

På forhånd har regeringen ikke et flertal bag sit udspil. Eksempelvis har støttepartiet De Radikale ikke ytret et ønske om at gå med i en aftale.

Dog har politisk leder Morten Østergaard (R) mandag udtalt, at partiet vil afvente udspillet og derefter tage stilling.

Et andet støtteparti SF vil sørge for, at flere får gavn af muligheden for tidlig pension.

Enhedslisten, det tredje af regeringens støttepartier, har udtalt, at regeringen ikke automatisk skal regne med Enhedslistens støtte. Enhedslisten ønsker eksempelvis, at den generelle stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 68 år og ikke bare blive ved med at stige.

Alt det kan betyde, at Dansk Folkeparti kan få en afgørende rolle i forhandlingerne. DF mener dog, at for få personer er omfattet af udspillet.

Ifølge DF-formand Kristian Thulesen Dahl betyder udspillet, at en sygeplejerske ikke kan være med i ordningen. Det er ikke godt nok, mener han og efterlyser mere i finansiering, end regeringen spiller ud med.

Ifølge regeringen skønnes udspillet at koste cirka tre milliarder kroner årligt.

Pensionsalderen er 66 år i 2020, men bliver hævet gradvist de kommende år.