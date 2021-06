Regnen vælter ned over Østjylland

- Man skal være påpasselig ved situationen. Det kan ud af ingenting vokse op og blive det ordentlige byger, siger Lars Henriksen.

Uvejret kan fortsætte mandag

DMI's varsling gælder indtil klokken 15.00 søndag.

Og der er ikke udsigt til, at solskinnet lige med det samme kommer tilbage i den form, vi har set de seneste dage.

- Der er ugler i mosen igen i morgen. Det ligner, der kommer et nyt system sydfra, som vi skal holde lidt øje med, hvad gør. Lige nu ser det ud til, at det bliver værst i den østlige del af landet, men måske også over Østjylland.

- Vi må se, hvad prognoserne viser senere i dag, siger Lars Henriksen.

DMI's hjemmeside er søndag morgen og formiddagnede, men du kan følge den aktuelle vejrsituation på deres nedbørsradar her.