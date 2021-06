Hedebølgen kan ende med bulder og brag

Her kan de i de sene natte- og tidlige morgentimer nå den sydvestlige del af landet, hvor man kan blive ramt af regn- og tordenbyger.

Kan ramme hele landet

Der kan være en tendens til, at bygerne en overgang herefter svækkes lidt, inden der i eftermiddagstimerne kan komme en ny omgang med regn- og tordenbyger.

Eftermiddagsbygerne vil sandsynligvis ramme en større del af landet og vil også brede sig mod nord og øst i timerne herefter.

I hele landet gælder det, at der er risiko for relativt store hagl, kraftige vindstød og mulighed for skybrud i forbindelse med de kraftige byger.

Ved skybrud forstås en nedbørmængde på over 15 millimeter regn på en halv time, hvilket ofte giver anledning til oversvømmelser og risiko for akvaplaning.

De kraftige byger markerer overgangen til køligere vejr fra mandag, men fortsat med dagtemperaturer mellem 20 og 25 grader.