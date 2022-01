Regler for isolation ændres: En god idé, mener overlæge

I den forbindelse understreger den ledende overlæge, at risikoen for at blive indlagt, komme i respirator eller miste livet efter smitte med den fremherskende variant, Omikron, er meget lille.

Af den grund mener han, at man godt kan kalkulere med, at flere bliver smittet med coronavirus.

- Det, der bliver den store udfordring, er selvfølgelig, at der ikke bliver så mange flere smittede, der så også bliver syge og bliver nødt til at blive hjemme. For så har man kun vundet tid i den periode, siger Lars Østergaard.