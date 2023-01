Patienter på gangene og kollegaer i løb: Akutafdeling er hårdt presset

Forklaringen på den store stigning i antal akutpatienter er ikke lige til at gennemskue.

- Et langt stykke hen ad vejen har vi tænkt, at det nok er Covid-19, og at det nok finder et normalt lege igen, når vi kommer ud på den anden side. Men som det ser ud nu, er det en stigningstakt, der fortsætter, siger Christian Skjærbæk, som er ledende overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Noget kan formentlig også forklares med flere ældre mennesker og RS-virus.

- Vi ved også, at nationalt set er der flere patienter, som kommer ind på akutafdelingen efter at have ringet 112, og det bidrager formentlig også til den stigning, vi ser, siger overlægen.

Han ser dagligt, at patienter kommer ind på afdelingen, som ikke har brug for den specialiserede akutbehandling, afdelingen kan tilbyde.

- En del af løsningen er, at vi får udvidet kapaciteten i vores akutsystem. Men vi skal også se, om der er nogle patienter, som med fordel - også for patienten - kunne få deres behandling et andet sted, siger Christian Skjærbæk.



Ingen snuptagsløsninger

Regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) anerkender også presset.

- Vi er pressede, men vores opgave er at sikre tryghed for borgerne, og det gør vi rigtig meget for, og borgerne skal være helt trygge ved at komme hos os, siger han.