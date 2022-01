På en måned er hver tiende blevet smittet med coronavirus

SSI anslår i sin seneste prognose, at smitten ventes at stige frem til slutningen af januar, hvor antallet af daglige smittetilfælde kan ende på op mod 55.000.

Med det høje antal af smittetilfælde følger også et stort antal nære kontakter, som skal gå isolation.

Arbejdspladser kæmper med sygefravær

Erhvervslivet og flere af de borgerlige partier i Folketinget har opfordret til at forkorte isolationsperioden, fordi mange arbejdspladser kæmper med stort sygefravær.

Det er Sundhedsstyrelsen, der står for at udarbejde retningslinjer omkring isolation.

Anbefalingerne lyder, at man kan ophæve isolationen syv dage efter en positiv test, hvis man ikke har symptomer. Hvis man har symptomer, kan man ophæve, 48 timer efter at de forsvundet.

Enhedslisten anerkender udfordring med isolation

Hos Enhedslisten anerkender sundhedsordfører Peder Hvelplund, at det er en udfordring med alle dem, der skal isolere sig, men han læner sig op ad myndighedernes anbefalinger.

- Det handler om at finde balancen, så vi på den ene måde sikrer, at vi kan holde både skoler, institutioner og erhvervsliv åben og sikre, at folk kan komme på arbejde, men samtidig undgår, at vi får smittet alt for mange.