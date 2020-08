Overgangen fra sommer til efterår kan være hård ved humøret

31. august markerer ikke blot starten på en ny uge. Det markerer også slutningen på tre måneders sommer og begyndelsen på efteråret. Selvom vejret en stor del af denne uge viser sig fra sin solrige side, kan tanken om dage med mindre dagslys og faldende temperaturer påvirke mange negativt.

Det fortæller psykolog ved Lind & Karmark Trine Lind til TV 2 Vejret:

- Netop nu oplever vi jo en overgangsperiode, en afsked med sommeren - og det kan afstedkomme en "var det det?"-følelse hos mange, fortæller hun.

Det er almindeligt at have en følelse af 'sommer-blues', når sommeren går på hæld og efteråret står for døren, men følelsen kan måske være stærkere i år end tidligere. Trine Lind uddyber:

- Sommeren i år har været særlig på mange måder. Dels har corona betydet, at vi har været begrænsede, dels har vejret ikke været det mest fantastiske netop på det tidspunkt, hvor de fleste holdt ferie, nemlig i juli. Og psykologisk set er det lettere at tage afsked med noget tilfredsstillende end med noget uforløst. Det uforløste kan godt føre en ærgrelse med sig, som kan gøre det svært at træde ind i efteråret.

Mørket giver plads til bekymringer

Når først dagslyset begynder at svinde, og regn og rusk sætter ind, kan negative tanker hurtigt få plads. Mørket inviterer nemlig til, at vi trækker os ind i os selv.

- Om sommeren kommer vi ud, og vi er sociale. Om efteråret isolerer vi os nemmere, for mørket trækker os ind i husene og ind i os selv. Fokus skifter fra udadrettet om sommeren til indadrettet om efteråret. Og det kan pludselig give plads til bekymringer, grublerier og tanker, der ikke er fordrende for humøret, fortæller Trine Lind.

Sæt pris på overgangene

Selvom der stadig er knap 14 timers dagslys i døgnet øjeblikket, så aftager dagslængden hastigt frem mod jævndøgn 22. september. Men i stedet for at begræde efterårets komme, bør man forsøge at omfavne det, lyder rådet fra Trine Lind:

- Sørg for at søge ud uanset vejr; kom ud og følg med i omskiftelighederne, og nyd de overgange, som der er: bladene, som skifter farve, vinden på gåturen langs stranden. Og gør så det, der skal til for at holde sociale aftaler kørende. Få arrangeret efterårsmiddage med vennerne. Du skal ikke hengive dig til social tilbagetrækning, afslutter Trine Lind.