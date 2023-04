Nyt initiativ: Få trailer fyldt med udstyr mod ulveangreb

Nu har Naturstyrelsen givet Landbo- og Fåreavlerforeninger i områder med ulve mulighed for at låne en trailer med udstyr til brug ved ulveangreb.

Per Sunde mener, at initiativet kan være en rigtig god ide.

- Når det sker, er chancen rigtig stor for, at ulven kommer tilbage igen. Og så kan man bruge det her som en udrykningsudsats, så det er en rigtig god ide at have, siger han.

Professoren mener, at det allerbedste dog er forebyggelse for at sikre sig, at ulven ikke kommer i første omgang.