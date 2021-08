Nu mødes sygeplejersker og regioner for første gang i syv uger

- Vi kommer ikke med noget forhandlingsoplæg, siger Anders Kühnau, der er chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

- Vi har to gange nu indgået aftaler med Dansk Sygeplejeråd, som er blevet godkendt af deres hovedbestyrelse og kongres og efterfølgende stemt ned af deres medlemmer. Derfor har vi brug for at høre fra dem, hvad de mener, at der skal til for, at deres medlemmer kan stemme for en aftale.

Kan ende med politisk indgreb

DSR ser - på trods af at konflikten tærer på sygeplejerskernes strejkekasse - anderledes på situationen og mener, at bolden ligger på regionernes banehalvdel.

- Vi har ikke nogen nye ting med, siger sygeplejerskernes formand, Grete Christensen.

- Der tegner sig et meget kaotisk billede i sundhedsvæsenet i øjeblikket. Det skyldes ikke kun strejken, men i særdeleshed også de ubesatte stillinger hos de mange afdelinger, som end ikke er i stand til at stille et nødberedskab til en strejke.

- Så vi ser virkelig frem til at lytte til, hvilke vurderinger Danske Regioner har, efter at vi har strejket i næsten otte uger.