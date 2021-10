Nu kommer plakaterne - og de er vigtige i den interne kamp

Kæmper for sig selv

Langt de fleste valgplakater består af et billede af en politiker, parti og måske et par mærkesager. Men sådan har det ikke altid været.

- I dag er plakaterne meget personorienteret. Det handler ikke om partierne. For 30-40 år siden var det meget mere partiplakater. For eksempel i rød blok var der tradition for, at man reklamerede for partiet og ikke for sig selv. Sådan er det ikke i dag, siger Roger Buch, som er spændt på, om valgkampen nu for alvor bliver skudt i gang.

- Det er ikke til at sige, men det vil de næste par uger vise.

Én ting er i hvert fald sikkert: I morgen klokken 12 står langt de fleste kandidater klar ved lygtepælene.