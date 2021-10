Ups: Nyindkøbte plakater opløses i regnen

Fixerlak og tålmodighed

Efter at have søgt råd hos både borgmester Jakob Bundsgaard og gruppeformand Anette Poulsen, forsøgte hun onsdag at få pengene tilbagebetalt af leverandøren, men det uden held.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Lige nu er jeg ved at afprøve, hvad der virker, blandt andet ved at spraye dem med noget fixerlak. Men det er ikke skidefedt, siger Eva Borchorst Mejnerts og fortæller videre, at hun ellers må se, om det hjælper at lade farven tørre et par dage.

Også partifællen Ali Nuur står med de problematiske valgplakater, og Radikale Venstres Mattias Agger udtrykker bekymring for årets plakatindkøb.