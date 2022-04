Nu får ukrainere lov til at bo i udsatte boligområder

Det har indtil nu betydet, at ukrainere ikke har kunnet blive indkvarteret i disse boligområder. 12 områder optræder på den seneste liste over parallelsamfund. Det som tidligere blev kaldt ghetto-listen.

Regeringen varslede for en måned siden, at den undersøgte diverse indkvarteringsmuligheder for de ukrainere, der er flygtet fra Ukraine efter den russiske invasion 24. februar. Heriblandt blev de udsatte boligområder nævnt.