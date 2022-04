Nu bliver det nemmere at booke et shelter

Der har været stigende interesse for overnatninger i naturen, og sidste år benyttede mere end en kvart million danskere sig af muligheden for at sove i det fri.

Det har fået Naturstyrelsen til at udvide med 150 flere shelterpladser, så der ikke skal være lige så stor rift om dem som i 2021.

- Naturen skal være et frirum for alle. Mange vil forståeligt nok gerne være sikre på, at det shelter, de har udset sig, ikke er optaget, når familien skal på tur. Derfor giver vi nu mulighed for at booke endnu flere shelters i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Og udvidelsen af reservationsmulighederne vækker også glæde i Friluftrådet.

- Det er et supergodt initiativ fra Naturstyrelsen, der rammer lige ind i en kæmpe efterspørgsel på shelters og muligheder for at sove i det fri. Det er dejligt, at det bliver nemmere at få overblik over mulighederne, og at reglerne for booking bliver klare og tilgodeser flest mulige friluftsmennesker. Det vil forhåbentlig betyde, at flere får gode oplevelser i naturen, lyder det fra Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet, i pressemeddelelsen.