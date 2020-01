Motorvej spærret efter uheld – giver lang kø

Der er kø på motorvejen mellem Randers og Aarhus tirsdag morgen efter et færdselsuheld. Arkiv

Eftervirkningerne efter et færdselsuheld på motorvej E45 mellem Randers og Aarhus i sydgående retning skaber massiv kø tirsdag morgen.

Uheldet skete kort efter afkørslen mod Hadsten, men køen starter langt før.

Vejdirektoratet forventer kø og tæt trafik frem til sidst på morgenen.

Der vil nok være kø frem til ved en 9-tiden, hvis altså oprydningsarbejdet er færdigt, når vi håber på, det er. Kenneth Andersen, Vejdirektoratet

- Vi er færdige på stedet, og har genåbnet motorvejen. Der var tidligere spærret i det ene spor i forbindelse med oprydningsarbejdet, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Uheldet skete som et harmonikasammenstød. En bil holdt i nødsporet, og en anden lækkede olie i anden vognbane. Efter uheldet klagede en person over nakkesmerter, fortsætter hun.

Men der skulle ikke være sket alvorlig personskade, lyder det fra politiet.

Uheldet skete efter afkørslen til Hadsten, og eftervirkninger efter det skaber kø helt oppe fra omkring det sydlige Randers. Foto: Vejdirektoratet

Også kø på landevejen

Selvom der er ryddet op på uheldsstedet, og motorvejen er genåbnet, er trafikken stadig påvirket.

- Der vil nok være kø frem til ved en 9-tiden, hvis altså beredskabet er færdig, når vi håber på, det er, sagde den vagthavende hos Vejdirektoratet, Kenneth Andersen, tidligere på morgenen til TV2 ØSTJYLLAND.

Køen starter et godt stykke før Hadsten-afkørslen, og også på landevejen mellem Randers og Aarhus er der ekstra trafik tirsdag morgen.

Det skyldes formentlig, at flere bilister har hørt om uheldet og motorvejskøen og forsøger at spare tid her.

- Der skal beregnes en ekstra rejsetid mellem Randers og Aarhus på i hvert fald 20 minutter tirsdag morgen, sagde Kenneth Andersen tidligere.