Mathias' tweet om Paludan koster ham 55.000 kroner

Store konsekvenser

Mathias Friis ønsker fredag ikke at udtale sig om dommen, men ved sagens start i oktober udtalte han, at det får store konsekvenser, hvis han bliver dømt.

- Det ville være katastrofalt. Jeg bor med min kone og datter i et lille hus på Djursland, og vi har i forvejen en lille smule svært ved at få tingene til at løbe rundt - især med inflation og stigende omkostninger. Det ville være et meget stort problem for os, sagde han i oktober.



Han skal samtidig anerkende, at det var uberettiget, at han kaldte Rasmus Paludan for nazist. Desuden skal han slette sit Tweet. Det fremgår af dommen, som TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af.



Ikke nazist

I dommen kan man også læse, at retten ikke mener, der er grundlag for at kalde Rasmus Paludan for nazist.

Mathias Friis er ikke den første, der er dømt for at kalde den kontroversielle stifter af partiet Stram Kurs for nazist. I marts 2021 blev Mimi Jacobsen dømt for at have kaldt Rasmus Paludan nazisvin i Aftenshowet på DR. Paludan blev til gengæld dømt for at have kaldt hende for 'åbenlys nazist' i samme program.

Mathias Friis overvejer nu, om han vil anke dommen.