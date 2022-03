Mangel på materialer gør det dyrere at bygge ny bolig

Hvis man synes, at det er blevet dyrere at bygge ny bolig, så er der ikke noget at sige til det.

I de sidste tre måneder af 2021 har det således været 6,7 procent dyrere at få opført ny bolig i forhold til samme periode året før.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Opgørelsen har set på, hvad det koster at få opført enfamiliehuse og etagebyggeri.

Stigningen på 6,7 procent fra fjerde kvartal 2020 til fjerde kvartal 2021 er den største årlige stigningstakt siden tredje kvartal 2007. Her steg omkostningerne også med 6,7 procent på et år.

Flere årsager til prisstigninger

I Arbejdernes Landsbank peger privatøkonom Brian Friis Helmer på særligt to forhold, der har været med til at øge byggeomkostningerne.

- Dagens tal vidner om, hvor høj farten i byggeriet er i øjeblikket, hvor meldingerne om mangel på arbejdskraft og materialer er udtalte.

- Det smitter af på, hvor meget danskerne skal have op af lommen, hvis de vil bygge bolig i disse tider, siger Brian Friis Helmer.