Nu kan du vinde et krydstogt i Det Østjyske Øhav

Egentligt bliver krydstogtet først tilgængeligt fra sommeren 2022, men arrangørerne bag ønsker at optimere oplevelsen inden jomfrusejladsen. Derfor inviterer de nu otte heldige deltagere med ombord.

- Som deltager på en testtur er det vigtigt, at man er med på, at det ikke er femstjernet luksus med kasino. Til gengæld får man lov til at være med til at forme et projekt med glimt i øjet, siger Helle Berthold Rosenberg.

Hvordan vinder jeg?

Det er grupper af fire danske venner og ditto norske, som Verdens Mindste Krydstogt leder efter.

- Nordmænd er gode til dansk, og på mange måder minder danskere og nordmænd om hinanden. Men den norske natur er helt anderledes end den danske, og derfor vil vi gerne have deres feedback og blik på, hvad Det Østjyske Øhav kan tilbyde, siger Helle Berthold Rosenberg.

For de fire deltagere, der må tage turen fra det høje nord til Østjylland, behøver man ikke at bekymre sig om transport. Billund Lufthavn stiller nemlig flybilletter tur/retur mellem Oslo og Billund til rådighed til de norske deltagere.