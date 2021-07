Ung østjysk klatrer scorer kontrakt på World Tour-hold

Allerede fra senere i år får Hellemose mulighed for at vise sig frem som såkaldt stagiaire, som er et andet ord for lærling.

- Siden jeg var fem år gammel har det været min drøm at blive World Tour-rytter, så det er virkelig stort for mig, at det sker nu, siger Hellemose.

Han glæder sig over, at han får muligheden hos netop Trek.

- Efter at have talt med ledelsen vidste jeg, at det var det rette valg for mig, så jeg sikrer, at jeg fortsætter med at udvikle mig, som jeg har gjort i de seneste to år, siger han.