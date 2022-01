Lettelse og lidt utryghed efter farvel til mundbind og coronaregler

- Først og fremmest er det jo glædeligt for os alle sammen, men det er klart, at Aarhus Festuge, som er en del af kulturlivet, betyder det formentlig, at vi kan planlægge frem mod en festuge, hvor der ikke er nogen restriktioner, og det er glædeligt for alle, for så bliver det en tryg oplevelse for alle – også for publikum, siger festugedirektøren.

Også hos Randers Festuge er der glæde over de snart fortidige restriktioner.

- Det er jo faktisk en stor glæde, for vi føler jo, at vi har levet i et vakuum, at det vi skal gøre er at skabe store oplevelser for publikum, og det har vi ikke kunnet. Så at det går den her vej, det er vi rigtig glade for, siger Mette Bertelsen, event- og festugechef i Randers, der har blus under ambitionerne for årets festuge.

- Planlægningsmæssigt har det været svært med de to seneste, men nu går vi altså efter, at vi får en normal festuge for at bruge det udtryk, og det vil vi rigtig gerne. Når man skal booke de helt store navne, er vi lidt på bagkant, for det gør man allerede året før, men vi får en festuge, der bliver en rigtig god uge, siger Mette Bertelsen.