Lars foreslog aktiv dødshjælp - Det Etiske Råd siger nej

Der var massiv støtte, da den aarhusianske sygeplejerske Lars Lior Ramsgaard i december 2022 stillede et borgerforslag om at legalisere aktiv dødshjælp i Danmark.

50.000 mennesker skrev under på blot 5,5 måneder. Men Det Etiske Råd er ikke helt så begejstrede.

Det står onsdag klart, hvor det er blevet meldt ud, at et massivt flertal i Etisk Råd er imod aktiv dødshjælp. Helt præcist siger 16 ud af 17 medlemmer nej tak til en legalisering.

Ikke overrasket

Det kommer ikke bag på stifteren af borgerforslaget.

- Jeg er ikke overrasket. Overhovedet ikke. Jeg havde faktisk forventet, at Det Etiske Råd ville fortsætte samme vurdering, som de har haft i mange år, siger Lars Lior Ramsgaard.

Så du er ikke skuffet over udfaldet?

- Jeg er ikke overrasket. Sådan tror jeg, jeg helst vil sige det, lyder det fra Lars Lior Ramsgaard.

Det slår da heller ikke forslagsstilleren ud. I sidste ende er det nemlig op til Folketinget, om vi skal have aktiv dødshjælp i Danmark.

- Der har været en politisk velvilje over sommeren, som der ikke har været tidligere. Det giver grund til optimisme om, at det her tilbud kommer på banen i Danmark. Det er stadig politikerne, der bestemmer - ikke Det Etiske Råd, siger Lards Lior Ramsgaard,

Forstår problemstillingen

Det Etiske Råd har blandt andet begrundet afvisningen af aktiv dødshjælp med, at nogle mennesker kan opleve det som et pres at skulle vælge aktiv dødshjælp for ikke at være til besvær.

Men sådan ser Lars Lior Ramsgaard ikke på det.

- De mener, de ved bedst, hvad der er godt for mennesker. På den måde synes jeg, de tager selvbestemmelsesretten fra det enkelte individ. De overtrumfer, hvad, jeg synes, er bedst for mig, siger han og uddyber:

- De etiske overvejelser, de har, er relevante. Jeg forstår dem godt, og jeg er opmærksom på, der er nogle problemstillinger. Men jeg synes, det er problemstillinger, man kan ordne på en ordentlig måde med samtaler og tid.

Mor ville have hjælp til at dø

Lars Lior Ramsgaard er sygeplejersker, og det er blandt andet den baggrund, der i sin tid fik ham til at stille forslaget. Han har tidligere fortalt, hvordan det har gjort stort indtryk på ham at være tæt på patienter, der gerne vil dø.

- Den berøringsangst, som nogen måske kan have i forhold til døden, er nok mindre, når man arbejder med det til dagligt og snakker med folk, der har et stærkt ønske om at dø, har han sagt til TV2 Østjylland.

Han har også selv haft det tæt ind på livet. Lars Lior Ramsgaards egen mor havde selv et ønske om at dø, men på grund af lovgivningen var det ikke muligt at hjælpe hende.

Regeringen har onsdag meldt ud, at de fortsat ønsker en offentlig debat om aktiv dødshjælp.