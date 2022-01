Lærere vil dele klasser op i to for at undgå smitte

Skolerne har brug for at kunne dele stamklasserne op i mindre grupper, når de vender tilbage til den fysiske undervisning onsdag den 5. januar.

Sådan lyder det fra Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

- Der er brug for at dele dem op i mindre grupper, så vi kan skabe noget rum og plads, og så vi mindsker risikoen for smitte i klasselokalet, siger han.