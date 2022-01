Det er fortsat forsvarligt at åbne skolerne, mener minister

Hun påpeger, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det er forsvarligt at genåbne skolerne, hvis man genåbner dem på "lidt anderledes" vilkår end normalt.

- Der kommer til at være afstandskrav mellem klasserne, så de må ikke blandes sammen, og det er et af de meget effektive værktøjer, vi har, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren tilføjer, at hverdagen for børnene derfor ikke bliver "fuldstændig normal".

Myndighederne havde forventet smittestigning

Diskussionen om, hvorvidt børnene skal tilbage i skole, blussede op tidligere på ugen, da faglig direktør hos SSI Tyra Grove Krause sagde følgende til DR:

- Vi vil helt klart gerne have vaccinetilslutningen blandt skolebørnene højere op, for det er det, der skal til for at holde skolerne åbne hen over den næste måneds tid, hvor vi får meget mere smittespredning med Omikron, sagde hun.