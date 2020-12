Kommuner ønsker at skære i rengøring i skærpet coronakamp

Nødbekendtgørelserne giver blandt andet mulighed for at prioritere personalet til borgere med størst behov. Det kan ske ved eksempelvis at skære ned på mængden af rengøring, genoptræning og andre aktiviteter, som ikke handler om at holde smitten nede.

Ved at indføre nødbekendtgørelser for de øvrige velfærdsområder bliver der også mulighed for at indgå aftaler med medarbejdere om, at de kan aflaste på ældreområdet, hvor presset lige nu er meget stort, siger Jacob Bundsgaard.