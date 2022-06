Kæmpe trætrold bliver hjemløs - nu kan den blive din

Alle skal kunne besøge trolden

Hvis man skulle være så heldig at blive vært for troldens kommende hjem, er der ifølge Thomas Dambo flere ting, man skal være opmærksom på.

- Man skal være opmærksom på, at Ivan er en gammel trold, og den ikke har de længste ben. Han skal have hjælp til at blive flyttet, og den kan have brug for lidt kærlighed. Den har brug for olie og en skrue en gang imellem, siger Thomas Dambo.



Han understreger også, at den nye vært skal være opmærksom på, at trolden er offentlig kunst, hvorfor andre folk skal kunne have mulighed for at besøge trolden.

Ifølge Thomas Dambo kan man i de næste par uger ansøge om at blive troldens nye vært.

Har du lyst til at være vært for trolden, kan du ansøge om det på Thomas Dambos website.

'Børn i byen' har lavet en oversigt over samtlige trolde i Danmark.