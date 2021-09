Jyllands-Posten udvider i Randers og Horsens: - Det er et offensivt angreb

Den ansvarshavende chefredaktør for JP Lokal bliver Viggo Lepoutre Ravn. Han skal sørge for at være nærværende hos de lokale borgere.

- Det er afgørende for vores nye lokale medier, at vi forstår, hvad der optager dem (borgerne, red.), og hvad det er for ting, der påvirker vores hverdag, samt hvor vi sætter vores kryds til et kommunalvalg, siger han.

- Skal vi det, skal vores dagsorden, være læsernes dagsorden, lyder det.