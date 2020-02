Stort medie-hus flytter: Kom med en tur indenfor

Journalisterne har sat sig til tasterne og de gyldne poter danser derudaf.

I dag blev der nemlig afholdt store flyttedag for knap 400 medarbejdere på Jyllands-Posten.

- Det er et fuldstændig fantastisk hus, som vi har fået her, siger Jacob Nybroe, chefredaktør på Jyllands-Posten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jyllands-Postens nye domicil stod mandag helt indflytningsklar på trods af et par flyttekasser hist og her.

Nøglerne til det yderst terrorsikrede hus i Viby er blevet afleveret, og man er nu endelig tiltrådt de nye og moderne lokaler på havnen i Aarhus.

- Der står da nogle kasser hist og her, men that's it. Det er et yderst fremtidssikret hus, og jeg kan simpelthen ikke være i min egen krop, siger Jacob Nybroe, og fortsætter:

- Let's hit the ground running!

Det nye domicil er tegnet af Henning Larsen Architects og er bygget i fem etager.

Flytter fra et forvokset og terrorsikret parcelhus

I et hjørne af det nye hus sidder journalist Lars Nielsen.

I første omgang var han en af to, hvis computer blev glemt i flytterodet, men alligevel glæder han sig over de nye rammer.

- Det er et ufatteligt dejligt sted. Vi flytter fra et forvokset parcelhus uden vægisolering, og hvor der i øvrigt var hul i det flade tag, og så over i det her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND

Og selvom folk farer lidt forvirrede rundt her på førstedagen, så tror han, at flytningen vil bringe en masse positivt med sig.

- Jeg fik taget afsked med det gamel hus i fredags, og da vi havde fået pakket det sidste ned, så var det faktisk en lettelse at komme derfra med visheden om, at man i dag skullle flytte herned.

Jyllands-Posten havde i hele 56 år adresse på de gamle lokaler på Ravnsbjerg Bakke i Viby. Foto: Brian Karmark / Ritzau Scanpix

Fremover vil avisen have til huse ved Filmbyen på havnen i Aarhus.