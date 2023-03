Hussalget går godt, men lejlighederne bliver hos sælgerne

Købere, der er på udkig efter en ejerlejlighed, har igen fået lidt færre boliger at vælge mellem.



For fjerde måned i træk er antallet af udbudte lejligheder på landsplan nemlig faldet.



Det viser nye tal fra Boligsiden.

Der er nu 7323 lejligheder at vælge mellem for køberne. Det er 3,5 procent færre sammenlignet med måneden før.

Årsagen til, at der er færre udbudte ejerlejligheder er, at køberne holder på boligerne. Det fortæller Bo Sandberg, skatte- og boligøkonom i Dansk Industri.

- Markedet for ejerlejligheder i de store byer er stadig lidt underdrejet, og priserne skal længere ned. Derfor ser mange tiden an, siger han.

- Den faldene efterspørgsel betyder, at sælgerne ikke sætter deres ejerlejligheder til salg lige nu.

Salget af huse er nu tilbage på det gennemsnitlige niveau fra årene mellem 2015 og 2019, skriver Boligsiden i en kommentar til tallene.

Men ifølge Bo Sandberg er handelsaktiviteten på markedet for ejerlejligheder kun omkring 75 procent sammenlignet med perioden 2015-2019.

En af årsagerne kan være, at flere efterspørger en lejelejlighed i en tid med høje energipriser og høj inflation.

- Der kan være en tendens til, at nogle, som befinder sig i en mere økonomisk usikker situation, vælger en lejebolig i stedet for en ejerbolig, fordi lejeboligen er mere fleksibel, forklarer Bo Sandberg.

En anden årsag er, at der var meget høj aktivitet på boligmarkedet under corona. Det kan ifølge Bo Sandberg have fremrykket nogle handler.

Men selv om antallet af til salg-skilte i lejlighedsvinduerne er faldet fire måneder i træk, er der stadig markant flere end på samme tidspunkt sidste år.

Særligt på Sjælland og i Hovedstaden er der kommet flere lejligheder på markedet. I de to regioner er der i marts 2023 udbudt henholdsvis 65 og 56 procent flere ejerlejligheder sammenlignet med marts måned året før.

Også andre boligtyper er der flere af på markedet end sidste år.

Mest markant er antallet af villaer og rækkehuse i Hovedstaden, hvor der nu er mere end dobbelt så mange til salg-skilte som i marts 2022.

